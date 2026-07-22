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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 22.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 22.07.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.07.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,02 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes, eher vorsichtig negatives Sentiment zu Siemens Energy. Heute fiel der Kurs intraday ca. 8–10%, nachdem es zuvor auch einen kurzen Anstieg gab; gestern war zeitweise ein Plus von über 30% zu lesen. Windkraft-/Gamesa-Bereich und GE Vernova belasten die Bewertung. Turnaround-Szenarien existieren, doch Risiko bleibt hoch. Die 14-Tage-Entwicklung lässt sich aus den Posts nicht eindeutig ableiten; Volatilität dominiert.

    Prosus Registered (N)
    Tagesperformance: -4,33 %
    Platz 2
    Performance 1M: -4,54 %
    Chart Prosus Registered (N)
    ISIN: NL0013654783
    WKN: A2PRDK
    Die Prosus Registered (N) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,33 %.

    Airbus
    Tagesperformance: +3,71 %
    Platz 3
    Performance 1M: +5,60 %
    Chart Airbus
    ISIN: NL0000235190
    WKN: 938914
    Die Airbus Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,71 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Airbus (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist Airbus sentiment gemischt. Fundamentale Signale: 2029er operativer Gewinnziel von 12–13 Mrd €, Aktienrückkauf von 5 Mrd €, Auftragseingänge; Produktion soll steigen. Technisch dominiert ein Abwärtstrend, der Kurs ist zeitweise als Top-Verlierer genannt; Gegenbewegung möglich. Einige setzen auf 220 €, andere spekulieren bei Ölpreis-Fall auf 300 €. 14 Tage: uneinheitliche Entwicklung.

    Anheuser-Busch InBev
    Tagesperformance: +2,60 %
    Platz 4
    Performance 1M: +2,20 %
    Chart Anheuser-Busch InBev
    ISIN: BE0974293251
    WKN: A2ASUV
    Die Anheuser-Busch InBev Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,60 %.

    SAP
    Tagesperformance: -2,45 %
    Platz 5
    Performance 1M: +1,14 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,45 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    SAP-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Einige hoffen auf einen zweistelligen Rücksetzer zum Einstieg; andere sehen Nervosität/Abgabedruck durch AI/Cloud-Dynamik (Beiträge 2,8–13). Fundamentale Signale: Cloud-Umsatz wächst maßgeblich, Guidance 2025/2026 angehoben. Kurs liegt aktuell bei 160,00 EUR (Stand 22.07.2026, 10:30). Eine klare 14-Tage-Veränderung wird in den Beiträgen nicht genannt; insgesamt vorsichtig.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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