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    KORREKTUR

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    Swiss zieht alkoholisierte Piloten vor Flug aus dem Verkehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei offenbar alkoholisierte Piloten vor Abflug
    • Crew schlug Stunden zuvor Alarm und informierte
    • Piloten im Hotel ersetzt und Ermittlungen laufen
    KORREKTUR - Swiss zieht alkoholisierte Piloten vor Flug aus dem Verkehr
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    (Die am 21.07.2027 um 10.52 Uhr gesendete Meldung wurde korrigiert. Im 2. Satz wurde der Monat berichtigt: März rpt März.)

    GENF (dpa-AFX) - Zwei offenbar alkoholisierte Piloten sind vor einem Flug aus Genf bei der Lufthansa -Tochter Swiss aus dem Verkehr gezogen worden. Crew-Mitglieder hatten Stunden vor dem Flug im März Alarm geschlagen, wie die Fluggesellschaft auf Anfrage mitteilt. Sie informierten Vorgesetzte.

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    Die Swiss habe die Piloten noch im Hotel vor der Abreise zum Flughafen aus dem Einsatz genommen und durch andere ersetzt, teilte Swiss mit. Die Hinweise der Crew-Mitglieder seien so konkret gewesen, dass die Airline an der Einsatzfähigkeit der beiden zweifelte.

    "Die beiden Piloten fliegen seither nicht mehr und die Abklärungen laufen noch", hieß es weiter. "Verstöße gegen unsere Sicherheitsgrundsätze nehmen wir sehr ernst und sie können arbeitsrechtliche Konsequenzen haben." Zuvor hatte das Portal "AeroTelegraph" über den Vorfall berichtet.

    Swiss macht aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine Angaben über die Nationalität der Piloten oder wo der Flug aus Genf hingehen sollte./oe/DP/nas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,10 % und einem Kurs von 8,78 auf Tradegate (22. Juli 2026, 16:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -0,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,53 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +13,48 %/-9,21 % bedeutet.





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