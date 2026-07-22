Deutz Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 22.07.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Deutz Aktie. Mit einer Performance von +5,70 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutz Aktie. Nach einem Plus von +2,32 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 10,015€, mit einem Plus von +5,70 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Deutz ist ein traditionsreicher Motorenhersteller, fokussiert auf Diesel-, Gas- und zunehmend hybride/antriebsnahe Lösungen für Off-Highway-Anwendungen (Baumaschinen, Landtechnik, Stationärmotoren). Marktstellung: globaler Nischenplayer mit starker OEM-Verankerung. Wichtige Wettbewerber: Cummins, Perkins, Kubota, Volvo Penta. USP: breite Plattform, modulare Motoren, Service-Netz, Technologiewechsel zu alternativen Antrieben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Deutz Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -6,79 %.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,92 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,32 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Deutz einen Anstieg von +12,03 %.

Während Deutz heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,19 %.

Deutz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,92 % 1 Monat +2,32 % 3 Monate -6,79 % 1 Jahr +20,82 %

Informationen zur Deutz Aktie

Stand: 22.07.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 153 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,52 Mrd.EUR € wert.

Das zweite Quartal 2026 verlief für den Tigris Small & Micro Cap Growth Fund sehr positiv. Nach dem schwachen ersten Quartal — ausgelöst durch den Ausbruch des Irankriegs Ende Februar und dem Kursrückgang bei IT- und Softwarewerten — konnte der Fonds im zweiten Quartal nicht nur alle Verluste aufholen, sondern diese auch überkompensieren.

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutz

Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,56 %. Volvo Registered (B) notiert im Plus, mit +2,34 %. CNH Industrial notiert im Minus, mit -0,77 %.

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Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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