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    Neuer Hamas-Chef al-Haja setzt auf bisherigen Kurs

    Für Sie zusammengefasst
    • Neuer Hamas-Chef Chalil al-Haja setzt Kurs fort
    • Forderung nach Waffenruhe und Rückzug der Armee
    • Waffenruhe seit Oktober 2025 trotz weiterer Angriffe
    Neuer Hamas-Chef al-Haja setzt auf bisherigen Kurs
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Die islamistische Terrororganisation Hamas wird nach den Worten ihres neuen Anführers Chalil al-Haja den bisherigen Kurs fortsetzen. Al-Haja erklärte in seiner ersten Ansprache seit seiner Wahl am Montag, vorrangiges Ziel sei es, der Bevölkerung im Gazastreifen wieder ein würdiges Leben zu ermöglichen.

    Al-Haja forderte ein Ende der israelischen Militäroperationen im Gazastreifen, eine umfassende Waffenruhe sowie einen Rückzug der israelischen Armee. Er rief dazu auf, Druck auf Israel auszuüben, damit es seine Verpflichtungen aus dem von US-Präsident Donald Trump vermittelten Nahost-Friedensplan erfüllt.

    Der Friedensplan sieht unter anderem auch eine Entwaffnung der Hamas vor. Dies gilt als eine Voraussetzung für den Wiederaufbau des Gazastreifens. Zu diesem Punkt äußerte sich der neue Hamas-Chef in seiner Ansprache nicht.

    Im Gazastreifen gilt seit Oktober 2025 eine Waffenruhe. Dennoch kommt es immer wieder zu tödlichen Angriffen Israels oder bewaffneten Zwischenfällen. Nach unterschiedlichen Angaben kontrolliert Israel zwischen 65 und 70 Prozent des Palästinensergebiets, das flächenmäßig etwas größer als München ist. Die Hamas konnte in dem von ihr gehaltenen Gebiet nach Einschätzung von Nahost-Experten ihre Herrschaft festigen.

    Der 65 Jahre alte al-Haja wurde im Gazastreifen geboren, hält sich aber seit einigen Jahren die meiste Zeit im Golfstaat Katar auf. Im vergangenen Jahr hatte Israels Luftwaffe versucht, die Führungsspitze der Hamas in der dortigen Hauptstadt Doha anzugreifen - al-Haja war dabei Berichten zufolge ein Ziel. Nach Hamas-Angaben schlug die Attacke jedoch fehl. Vier seiner Söhne wurden bei israelischen Angriffen getötet, darunter einer bei dem Angriff in Doha./da/DP/jha







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