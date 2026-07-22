UBS stuft NIKE INC auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 US-Dollar belassen. Jay Sole sprach in seinem Kommentar vom Mittwoch von einem möglichen Wandel in der Jugendkultur, da Sammlerstücke an Bedeutung gewännen. Dies sei ein weiteres Problem, über das am Markt noch nicht gesprochen werde. Falls sich die Aufmerksamkeit von Sneakers abwende, könnte dies für Nike zum Thema werden. Verliere der Konzern diese Zielgruppe, könnte es deutlich schwieriger werden, eine Trendwende herbeizuführen./rob/ajx/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 03:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,64 % und einem Kurs von 36,70EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 17:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jay Sole

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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