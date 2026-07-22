DZ BANK stuft NOVARTIS AG auf 'Halten'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Novartis von 124 auf 130 Franken angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Novartis habe Patentabläufe im zweiten Quartal u?berkompensiert und den Ausblick beibehalten, schrieb Elmar Kraus am Mittwoch. Die hohe Wachstumsdynamik der neuen Medikamenten-Generation gleiche den Erlösru?ckgang beim Herzmedikament Entresto nach dessen Patentablauf mehr als aus./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 135,1EUR auf Lang & Schwarz (22. Juli 2026, 17:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Elmar Kraus
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Elmar Kraus
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Aktieneinstufung neu: neutral
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