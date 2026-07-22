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    Aktien Frankfurt Schluss

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    Dax trotz Ölpreis-Anstieg - Airbus gefragt

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax klettert auf 25.155 Punkte trotz Irankrieg
    • Ölpreise ziehen an und schüren Inflationssorgen
    • Airbus steigt über 7 Prozent durch starke Nachfrage
    Aktien Frankfurt Schluss - Dax trotz Ölpreis-Anstieg - Airbus gefragt
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich der Dax am Mittwoch weiter nach oben gearbeitet. In einem von anhaltender Unsicherheit wegen des Iran-Kriegs geprägten Umfeld hatte der Leitindex seine jüngsten Gewinne zunächst bis auf 25.271 Zähler ausgebaut, bis der Schwung wieder etwas nachließ.

    Zum Handelsschluss stand das Börsenbarometer 0,58 Prozent höher bei 25.155,41 Punkten. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann 0,53 Prozent auf 31.982,03 Zähler. Die Ölpreise legten angesichts der anhaltenden Angriffe der USA auf den Iran deutlich zu, weshalb die Inflationssorgen der Anleger nicht abebbten.

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    Gestützt wurde der Dax von den Airbus-Aktien , die an der Index-Spitze um etwas mehr als 7 Prozent anzogen. Der weltgrößte Flugzeugbauer will seinen Gewinn dank der starken Nachfrage nach Passagierjets bis 2029 kräftig nach oben treiben. Für Aufwind sorgte auch ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm.

    Anleger blicken nun in Richtung der Vereinigten Staaten, wo nach dem Handelsende in New York die Berichtssaison mit den großen Tech-Unternehmen Tesla und Alphabet aufwartet. Von IBM gibt es zudem detaillierte Geschäftszahlen./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IBM Aktie

    Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,21 % und einem Kurs von 208,2 auf Tradegate (22. Juli 2026, 17:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IBM Aktie um -2,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 171,79 Mrd..

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,00USD. Von den letzten 2 Analysten der IBM Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +42,31 %/+64,20 % bedeutet.





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