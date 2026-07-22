Der Börsen-Tag
DAX vorn, Wall Street folgt: Börsen legen zu – SDAX tritt auf der Stelle
Die Börsen zeigen sich heute überwiegend freundlich: DAX vorn, US-Indizes im Plus, nur der SDAX tritt auf der Stelle – ein ruhiger, aber klar positiver Handelstag.
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
Entwicklung der IndizesAn den Aktienmärkten haben sich die wichtigsten Indizes heute überwiegend freundlich entwickelt, wenn auch ohne große Dynamik. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX ein Plus von 0,52 Prozent auf 25.196,31 Punkte und gehört damit zu den stärkeren Indizes des Tages. Der MDAX legt um 0,34 Prozent auf 32.046,16 Punkte zu und bleibt damit etwas hinter dem DAX zurück. Der SDAX tritt hingegen auf der Stelle: Mit 18.407,64 Punkten notiert der Nebenwerteindex unverändert und zeigt damit eine deutlich verhaltenere Entwicklung als die großen Standardwerte. Der TecDAX kann sich leicht verbessern und gewinnt 0,11 Prozent auf 3.795,01 Punkte. Technologiewerte in Deutschland entwickeln sich damit zwar positiv, bleiben aber hinter der Performance des DAX zurück. Auch an der Wall Street überwiegen die Kursgewinne. Der Dow Jones steigt um 0,30 Prozent auf 52.378,51 Punkte und zeigt damit eine ähnliche Tendenz wie der DAX, wenn auch mit etwas geringerem Aufschlag. Der breiter gefasste S&P 500 legt um 0,14 Prozent auf 7.517,98 Punkte zu und signalisiert damit eine vorsichtige, aber stabile Aufwärtsbewegung am US-Gesamtmarkt. In der Gesamtschau präsentieren sich sowohl die deutschen als auch die US-Börsen freundlich. Während der DAX heute die stärkste Entwicklung unter den betrachteten Indizes zeigt, bleibt der SDAX als einziger Index ohne Veränderung. Die US-Indizes Dow Jones und S&P 500 folgen dem positiven Trend, allerdings mit moderateren Zuwächsen.
DAXIm DAX hoben sich die GEA Group (+5.65%), Merck (+2.38%) und Infineon Technologies (+1.97%) ab, während Scout24 (-1.77%), SAP (-2.58%) und Siemens Energy (-3.92%) die Rückläufer stellten. Größter Gewinner war GEA Group, größter Verlierer Siemens Energy; die Spreizung zwischen Spitzen- und Schlusslicht beträgt 9.57 Prozentpunkte.
MDAXIm MDAX führten Deutz (+7.00%), Wacker Chemie (+5.36%) und Porsche AG (+3.64%) die Gewinnerliste an. Auf der Verliererseite standen SILTRONIC AG (-1.70%), Deutsche Lufthansa (-1.72%) und Salzgitter (-1.95%). Deutz war der klare Spitzenreiter, Salzgitter der schwächste Wert; die Differenz liegt bei 8.95 Punkten.
SDAXDer SDAX zeigte mit Friedrich Vorwerk Group (+7.31%), Wacker Neuson (+5.39%) und VINCORION (+4.45%) starke Anstiege, zugleich fielen Evotec (-3.00%), Dermapharm Holding (-3.25%) und HYPOPORT (-3.92%) zurück. Größter Gewinner war Friedrich Vorwerk Group, größter Verlierer HYPOPORT; die Spanne beträgt 11.23 Punkte.
TecDAXIm TecDAX dominierten Sartorius Vz. (+2.18%), Infineon Technologies (+1.97%) und HENSOLDT (+1.70%), während TeamViewer (-1.98%), SAP (-2.58%) und Evotec (-3.00%) am stärksten nachgaben. Sartorius Vz. verzeichnete das höchste Plus, Evotec das größte Minus; die Differenz beträgt 5.18 Punkte.
Dow JonesIm Dow Jones führten NVIDIA (+2.48%), Johnson & Johnson (+2.02%) und Merck & Co (+1.78%) die Gewinner an. Auf der Verliererseite lagen Microsoft (-2.28%), Nike (B) (-2.28%) und Salesforce (-2.98%). NVIDIA war stärkster Wert, Salesforce schwächstes Papier; die Spreizung beträgt 5.46 Punkte.
S&P 500Im S&P 500 stachen Super Micro Computer (+24.06%), Westinghouse Air Brake Technologies (Wabtec Corp) (+11.05%) und Dell Technologies (C) (+9.19%) hervor, während ServiceNow (-4.91%), GE Vernova (-5.95%) und Te Connectivity (-7.59%) deutlich nachgaben. Super Micro Computer verzeichnete das größte Plus, Te Connectivity das größte Minus; die Bandbreite liegt bei 31.65 Punkten.
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