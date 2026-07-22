Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los: Cyberattacke durch OpenAIs KI

Jedenfalls: Der Meister-Zauberer ist aus dem Haus und der Lehrling gibt dem Besen den Auftrag Wasser für ein Bad zu holen. Der Besen bekommt Arme und Beine und schleppt Eimer für Eimer an. Leider hat er das Zauberwort vergessen, um dem Spuk ein Ende zu setzten. Doch kein Problem: mit der Axt spaltet er den lebendig gewordenen Besen. Aber: aus ihm werden zwei, im Zeichentrick unzähliche, das Wasser schwappt und fließt, bis der Meister kommt und das Machtwort spricht.

Es erinnert ein wenig an Goethes Gedicht vom Zauberlehrling. Wer den Inhalt nicht kennt, wird vielleicht Disneys Verflimung mit Micky Maus in Erinnerung sein.

Wozu die lange Einleitung? Der Zauberlehrling hat frappierende Ähnlichkeit mit einem Vorfall, den OpenAI am Dienstag in seinem Blog dargestellt hat. Die KI wird in einer Testumgebung getestet und entkommt ins Internet und begeht ihrerseits einen Cyberangriff.

Das Unheimliche: Wir unterstellen der Künstlichen Intelligenz einen freien Willen, mit der sie solche Entscheidungen trifft. Wie dem Besen, der Beine bekommt. Der Besen, wie die KI, ist aber nur einem Befehl gefolgt, und dieser Befehl sollte bestmöglich ausgeführt werden.

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Dieser Künstlichen Intelligenz dürfen wir keine Intelligenz unterstellen, auch wenn sie sie mit Kombinatorik nachahmen kann.

Auch, wenn der Besen geschickt und so schnell Wasser holt, wie es kein Mensch es je tun könnte. Die Frage bleibt aber: Wer ist der Meister, der dem Spuk ein Ende bereitet. Denn der Zauberlehrling klagt ihm die berühmte Worte "Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los."

Wenn einmal die Entwicklung in der Welt ist, lässt sie sich nicht mehr zurücknehmen, mit all ihren Konsequenzen.

Also: Was man in die Welt setzt, kriegt Auswüchse, mit denen man nicht gerechnet hat und denen man nicht mehr Herr werden kann. Und wenn man sie bekämpft wird sie noch stärker. Das ist das Bild des Zauberlehrlings. Wenn nur KI Gedichte schreibt, gibt es diese Bilder nicht mehr. Das Tröstliche: Man hat schon oft viel zu schwarz gesehen, und vieles ist nicht eingetreten. Um mit einem anderen Dichter, diesmal mit Friedrich Hölderlin zu schliesen: "Wo aber Gefahr ist, wächst / Das Rettende auch."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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