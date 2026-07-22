DZ BANK stuft Santander auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Santander von 10,80 auf 12,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Zahlen der Spanier für das zweite Quartal hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Philipp Häßler in einer Analyse vom Mittwoch. Santander bleibe auf Kurs. Häßler bevorzugt aktuell aber andere europäische Bankaktien./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:58 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 12,07EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 17:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Dr. Häßler

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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