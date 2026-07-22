flatexDEGIRO SE: Q2-Gewinn deutlich über Markterwartungen; Prognose erhöht
Starkes Quartal, klare Perspektive: Das vorläufige Ergebnis für Q2 2026 übertrifft Erwartungen deutlich und stützt eine angehobene Jahresprognose bei stabiler Umsatzplanung.
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- Vorläufiges, ungeprüftes Konzernergebnis Q2 2026: €61,3 Mio., +55,1% gegenüber Q2 2025 (€39,5 Mio.) und deutlich über dem Analysten-Konsens (€53,8 Mio.).
- Umsatz Q2 2026: €166,5 Mio. (Q2 2025: €132,1 Mio.); Bruttomarge 86,9% (Q2 2025: 86,4%).
- Operative Aufwendungen inkl. Abschreibungen gesunken auf €59,6 Mio. (Q2 2025: €60,2 Mio.); Personalkosten gesunken auf €24,1 Mio. (Q2 2025: €30,5 Mio.) vor allem wegen geringerer Aufwendungen für langfristige variable Vergütung.
- Gesamtjahresprognose Konzernergebnis 2026 erhöht auf €200–230 Mio. (Wachstum ca. 25–43% vs. 2025); bisherige Vorstandserwartung: rund €200 Mio.; Analysten-Konsens: €211,5 Mio.
- Umsatzprognose 2026 unverändert bei rund €650 Mio. (Analysten-Konsens: €659 Mio.), entspricht einem Wachstum von etwa 16% gegenüber 2025.
- Begründung der Prognoseanhebung: deutliches Wachstum und Margenausweitung im H1 2026 sowie fortgesetzte Fokussierung auf Kostendisziplin in H2 2026.
Der nächste wichtige Termin, https://flatexdegiro.com/German/investor-relations/reporting/default.aspx, bei flatexDEGIRO ist am 14.08.2026.
Der Kurs von flatexDEGIRO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 37,94EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,77 % im
Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 38,04EUR das entspricht einem Plus von +0,26 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.074,80PKT (+0,50 %).
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