flatexDEGIRO: Online-Broker baut Rekord aus – Gewinn steigt um 55 Prozent
Starkes Wachstum, Rekordergebnisse und angehobene Prognose: Das erste Halbjahr 2026 markiert für das Unternehmen einen neuen Meilenstein in Umsatz, Ergebnis und Kundenbasis.
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- Q2 2026: Umsatzerlöse 167 Mio. € (+26 %) und Konzernergebnis 61 Mio. € (+55 %) — erstes Quartalsergebnis über 60 Mio. €, Halbjahres-Konzernergebnis erstmals >115 Mio. €
- Treiber: Provisionserträge 107 Mio. € (+29 %) und Zinserträge 53 Mio. € (+23 %) — mehr Transaktionen, höhere durchschnittliche Provisionen, höhere Bareinlagen, gesteigerte Wertpapierkreditnutzung und Treasury-Aktivität
- Handelsaktivität und Kunden: 21,9 Mio. abgewickelte Transaktionen (+22 %), durchschnittliche Provision pro Trade 4,64 € (+6 %), 3,66 Mio. Kundenkonten (Anstieg +11 % gegenüber Vorjahr)
- Vermögens- und Mittelzuflüsse: Verwahrtes Kundenvermögen 108,3 Mrd. € (erstmals >100 Mrd.), Depotvolumen 101,8 Mrd., Nettofinanzmittelzuflüsse H1 2026: 5,2 Mrd. €
- Kosten und Rentabilität: Operative Aufwendungen im Q2 leicht rückläufig auf ~60 Mio. €; Personalaufwand deutlich gesenkt (−21 %); Ergebnis spiegelt hohe Skalierbarkeit mit Konzernergebnis-Marge >40 %
- Prognose angehoben: Jahresumsatz 2026 erwartet bei rund 650 Mio. € (+≈16 %); Konzernergebnis 200–230 Mio. € (+25–43 %) — damit die für 2027 gesetzten Mittelfristziele vorzeitig erreicht/übertroffen.
Der nächste wichtige Termin, https://flatexdegiro.com/German/investor-relations/reporting/default.aspx, bei flatexDEGIRO ist am 14.08.2026.
Der Kurs von flatexDEGIRO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 38,08EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,16 % im
Plus.
7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 38,04EUR das entspricht einem Minus von -0,11 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.080,83PKT (+0,52 %).
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