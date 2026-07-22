Dax trotzt Ölpreis-Anstieg - Airbus gefragt

Zum Handelsschluss stand das Börsenbarometer 0,58 Prozent höher bei 25.155,41 Punkten. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann 0,53 Prozent auf 31.982,03 Zähler. Die Ölpreise legten angesichts der anhaltenden Angriffe der USA auf den Iran deutlich zu, weshalb die Inflationssorgen der Anleger nicht abebbten.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich der Dax am Mittwoch weiter nach oben gearbeitet. In einem von anhaltender Unsicherheit wegen des Iran-Kriegs geprägten Umfeld hatte der Leitindex seine jüngsten Gewinne zunächst bis auf 25.271 Zähler ausgebaut, bis der Schwung wieder etwas nachließ.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Gestützt wurde der Dax von den Airbus-Aktien , die an der Index-Spitze um etwas mehr als 7 Prozent anzogen. Der weltgrößte Flugzeugbauer will seinen Gewinn dank der starken Nachfrage nach Passagierjets bis 2029 kräftig nach oben treiben. Für Aufwind sorgte auch ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm.

Anleger blicken nun in Richtung der Vereinigten Staaten, wo nach dem Handelsende in New York die Berichtssaison mit den großen Tech-Unternehmen Tesla und Alphabet aufwartet. Von IBM gibt es zudem detaillierte Geschäftszahlen.

Hinter Airbus stiegen im Dax die Anteile von Gea um 5,7 Prozent. Der Anlagenbauer blickt nach einem überraschend erfolgreichen Quartal optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. Börsianer sahen den Auftragseingang, den Umsatz und das operative Ergebnis im abgelaufenen Jahresviertel über den Erwartungen.

Die Papiere des Energietechnikkonzerns Siemens Energy zollten ihrem starken Lauf nochmals Tribut und büßten am Dax-Ende 3,7 Prozent ein. Der Quartalsbericht des US-Wettbewerbers GE Vernova mit einem angehobenen Ausblick reichte nicht, um den Schwung zu erhalten. Gleichwohl dämmten Siemens Energy einen Teil ihrer Kursverluste bis zum Handelsende ein.

Im Nebenwerteindex SDax überzeugte Friedrich Vorwerk den Markt, die Aktien gewannen 6,2 Prozent. Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen hob dank einer deutlich gestiegenen Profitabilität im ersten Halbjahr seine Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr an. Als größter Aktionär von Friedrich Vorwerk profitierte die Beteiligungsgesellschaft MBB von den guten Nachrichten und legte nach einem starken Lauf im zweiten Quartal ebenfalls die Latte für die Profitabilität im Gesamtjahr höher. Die Papiere gewannen 4,7 Prozent.

Im MDax stiegen die Papiere von Porsche AG um 3,2 Prozent. Das Bankhaus Metzler hatte sie im Zuge eines Analystenwechsels um zwei Schritte von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 31 auf 64 Euro mehr als verdoppelt. Besser als Porsche waren im MDax nur noch Deutz und Wacker Chemie .

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 beendete den Handel mit plus 0,50 Prozent auf 6316,99 Punkte. Außerhalb der Eurozone gab es klare Gewinne in London , während es in Zürich nur für ein moderates Plus reichte. In New York verhielten sich die Marktteilnehmer vor allem im Techsektor angesichts der nachbörslich anstehenden Quartalsbilanzen eher zurückhaltend./ajx/he

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IBM Aktie Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,12 % und einem Kurs von 10,15 auf Tradegate (22. Juli 2026, 18:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IBM Aktie um -2,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,36 %. Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 171,79 Mrd.. Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,00USD. Von den letzten 2 Analysten der IBM Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +42,26 %/+64,15 % bedeutet.



