ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für Iberdrola auf 19 Euro - 'Verkaufen'
- DZ Bank hebt fairen Wert für Iberdrola auf 19 Euro an
- Einstufung bleibt trotz Anhebung auf Verkaufen
- Besseres H1, hohe Bewertung und magere Dividende
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Iberdrola-Aktie von 18,50 auf 19,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Der Versorger habe besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse für das erste Halbjahr veröffentlicht, den Anfang Mai bereits erhöhten Ausblick für 2026 aber lediglich bestätigt, schrieb Werner Eisenmann in einem Kommentar am Mittwoch. Wegen der hohen Bewertung und der unattraktiven Dividendenrendite bleibt Eisenmann auf "Verkaufen"./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Iberdrola Aktie
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 21,29 auf Tradegate (22. Juli 2026, 18:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Iberdrola Aktie um +1,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,04 %.
Die Marktkapitalisierung von Iberdrola bezifferte sich zuletzt auf 139,13 Mrd..
Iberdrola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -16,04 %/-6,72 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 19 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Iberdrola - A0M46B - ES0144580Y14
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Iberdrola. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Auch, wenn man kein Spanisch versteht, ist der Film ganz schön beeindruckend:
In Frankreich wird scheint's das Onshore-Geschäft verkauft:
Hier ist alles sehr übersichtlich angeordnet, Divi soll auch erhöht werden.