DZ Bank hebt fairen Wert für Iberdrola auf 19 Euro - 'Verkaufen'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Iberdrola Aktie

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 21,29 auf Tradegate (22. Juli 2026, 18:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Iberdrola Aktie um +1,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,04 %.

Die Marktkapitalisierung von Iberdrola bezifferte sich zuletzt auf 139,13 Mrd..

Iberdrola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -16,04 %/-6,72 % bedeutet.