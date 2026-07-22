DZ Bank hebt fairen Wert für Novartis auf 130 Franken - 'Halten'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 134,8 auf Lang & Schwarz (22. Juli 2026, 18:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um +1,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,59 %.

Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 274,17 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 128,29CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 140,00CHF was eine Bandbreite von -18,43 %/+3,82 % bedeutet.