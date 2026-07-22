Flatexdegiro hebt Gewinnprognose erneut an - Umsatzziel bestätigt
- Flatexdegiro hebt Jahresgewinnprognose auf 200–230 Mio
- Umsatzziel bestätigt, Erlös rund 650 Millionen Euro
- Zweites Quartal Umsatz +26 Prozent, Gewinn +55 Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Onlinebroker Flatexdegiro hat nach einem starken zweiten Quartal erneut die Gewinnprognose erhöht. Das erst im Juni angehobene Umsatzziel wurde dagegen bestätigt. Dank der hohen Wachstumsraten, steigender Margen und einer anhaltenden Fokussierung auf Kostendisziplin rechnet der Flatexdegiro-Vorstand im laufenden Jahr jetzt mit einem Gewinn von 200 bis 230 Millionen Euro - das wären 25 bis 43 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Das im MDax notierte Unternehmen hatte erst im Juni die Prognose für den Überschuss auf 200 Millionen Euro nach oben korrigiert. Die damals ebenfalls erhöhte Prognose für den Umsatz wurde nach der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal bestätigt. Demnach soll der Erlös um 16 Prozent auf rund 650 Millionen Euro anziehen, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.
Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz um 26 Prozent auf 166,5 Millionen Euro nach oben. Der Gewinn zog um 55 Prozent auf rund 61 Millionen Euro an. Damit übertraf Flatexdegiro die Erwartungen der Experten.
Anleger zeigten sich erfreut. Die Flatex-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um fünf Prozent zum Xetra-Schluss zu./zb/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 32.034 auf Ariva Indikation (22. Juli 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +1,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,08 %.
Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 4,21 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +7,72 %/+28,74 % bedeutet.
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Ich denke, TR ist was für die jüngerere Fraktion, insbesondere Trader, und das ist auch gut so. Ich mit meinen ca. 80 Transaktionen pro Jahr, na ja, die Spesen sind vertretbar. Kontoführung und Depotführung waren bisher immer fehlerfrei, Dividenden kamen pünktlich, warum soll ich wechseln?
Tja, was soll man raten. Vielleicht ein kleiner Erfahrungsbericht von mir.
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