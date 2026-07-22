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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank hebt fairen Wert für Santander auf 12 Euro - 'Halten'

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank hebt fairen Wert für Santander auf 12,00 Euro
    • Einstufung auf Halten trotz Aufwertung bei Santander
    • Analyst Häßler empfiehlt andere europäische Banktitel
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt fairen Wert für Santander auf 12 Euro - 'Halten'
    Foto: Peter Kneffel - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Santander von 10,80 auf 12,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Zahlen der Spanier für das zweite Quartal hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Philipp Häßler in einer Analyse vom Mittwoch. Santander bleibe auf Kurs. Häßler bevorzugt aktuell aber andere europäische Bankaktien./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Banco Santander Aktie

    Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 12,03 auf Tradegate (22. Juli 2026, 18:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Banco Santander Aktie um +1,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von Banco Santander bezifferte sich zuletzt auf 177,09 Mrd..

    Banco Santander zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von -0,43 %/+7,87 % bedeutet.


    Rating: Halten
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 12 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 12,00, was eine Steigerung von +0,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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