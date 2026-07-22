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    Duerr treibt Dürr AG: Effizienz bei BBS Automation – Q2 2026 vorläufig

    BBS Automation richtet sich strategisch neu aus: Ein Effizienzprogramm soll profitables Wachstum sichern, Kosten deutlich senken und die Weichen für die Zeit ab 2027 stellen.

    Duerr treibt Dürr AG: Effizienz bei BBS Automation – Q2 2026 vorläufig
    Foto: Dürr AG
    • Effizienzprogramm bei BBS Automation: Ziel einer bestmöglichen Aufstellung für profitables Wachstum und Kostensenkungen von rund 30 Mio. € p.a., größtenteils ab 2027 wirksam.
    • Abbau von rund 500 Stellen weltweit; für 2026 plant Dürr Restrukturierungsaufwendungen von 40–50 Mio. € (davon ca. 8 Mio. € im Q2 bereits gebucht).
    • Wertminderung auf den Geschäfts‑/Firmenwert von BBS Automation von circa 90–100 Mio. € zum 30.06.2026 wegen schwächerem Auftragseingang und angepassten Markterwartungen; Wertminderung und Restrukturierungsaufwendungen werden als Sondereffekte ausgewiesen.
    • Angepasste Langfristplanung für BBS: ab 2030 wird ein Umsatz von >600 Mio. € (zuvor 800 Mio. €) erwartet; Ziel-EBIT‑Mar­ge vor Sondereffekten 8 %.
    • Vorläufige Q2‑Konzernkennzahlen 2026: Auftragseingang 914,0 Mio. € (Q2 2025: 806,8), Umsatz 981,3 Mio. € (Q2 2025: 1.000,9), EBIT‑Marge vor Sondereffekten 4,3 % (Q2 2025: 4,2 %).
    • Konzernprognose 2026 bestätigt; Prognose für die Division Industrial Automation jedoch deutlich gesenkt auf Auftragseingang 500–600 Mio. €, Umsatz 575–625 Mio. € und EBIT‑Mar­ge vor Sondereffekten -1,0 bis 1,0 % (zuvor 600–750/625–725/5,0–6,5 %); schwächere BBS‑Entwicklung wird durch andere Einheiten kompensiert.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Duerr ist am 06.08.2026.

    Der Kurs von Duerr lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,170EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,71 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.399,17PKT (+0,19 %).


    Duerr

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    ISIN:DE0005565204WKN:556520
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