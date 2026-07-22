Daimler Truck Holding Aktie: Prognose für 2026 deutlich erhöht
Neue US-Regeln und starke Prognoseanhebungen: Daimler Truck schärft seine Ziele für Umsatz, Ergebnis und Absatz deutlich nach oben.
Foto: Bernd Weißbrod - dpa
- Die US-Handelsministerien genehmigten die Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen, wirksam ab dem 1. November 2025; die vorläufigen Ergebnisse für das Q2 2026 bleiben davon unberührt.
- Die Jahresprognose der Daimler Truck Group für 2026 wurde erhöht: bereinigtes EBIT 3,6–4,1 Mrd. €, vorher 3,2–3,7 Mrd. €.
- Absatz der Daimler Truck Group wird auf 340.000–370.000 Fahrzeuge erhöht, vorher 330.000–360.000.
- Industriegeschäft-Umsatz wird auf 43–47 Mrd. €, vorher 42–46 Mrd. €.
- Industriegeschäft bereinigte Umsatzrendite (ROS) wird auf 7–9% erhöht, vorher 6–8%.
- Industriegeschäft Free Cash Flow wird auf 3,0–3,5 Mrd. €, vorher 2,7–3,2 Mrd. €.
Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei Daimler Truck Holding ist am 07.08.2026.
Der Kurs von Daimler Truck Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 44,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,18 %
im Plus.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.183,50PKT (+0,47 %).
+2,28 %
+4,78 %
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