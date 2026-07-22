🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDaimler Truck Holding AktievorwärtsNachrichten zu Daimler Truck Holding
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Daimler Truck Holding Aktie: Prognose für 2026 deutlich erhöht

    Neue US-Regeln und starke Prognoseanhebungen: Daimler Truck schärft seine Ziele für Umsatz, Ergebnis und Absatz deutlich nach oben.

    Daimler Truck Holding Aktie: Prognose für 2026 deutlich erhöht
    Foto: Bernd Weißbrod - dpa
    • Die US-Handelsministerien genehmigten die Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen, wirksam ab dem 1. November 2025; die vorläufigen Ergebnisse für das Q2 2026 bleiben davon unberührt.
    • Die Jahresprognose der Daimler Truck Group für 2026 wurde erhöht: bereinigtes EBIT 3,6–4,1 Mrd. €, vorher 3,2–3,7 Mrd. €.
    • Absatz der Daimler Truck Group wird auf 340.000–370.000 Fahrzeuge erhöht, vorher 330.000–360.000.
    • Industriegeschäft-Umsatz wird auf 43–47 Mrd. €, vorher 42–46 Mrd. €.
    • Industriegeschäft bereinigte Umsatzrendite (ROS) wird auf 7–9% erhöht, vorher 6–8%.
    • Industriegeschäft Free Cash Flow wird auf 3,0–3,5 Mrd. €, vorher 2,7–3,2 Mrd. €.

    Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei Daimler Truck Holding ist am 07.08.2026.

    Der Kurs von Daimler Truck Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 44,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,18 % im Plus.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.183,50PKT (+0,47 %).


    Daimler Truck Holding

    +2,28 %
    +4,78 %
    +4,91 %
    +0,58 %
    +7,57 %
    +30,25 %
    +45,36 %
    ISIN:DE000DTR0CK8WKN:DTR0CK
    Daimler Truck Holding direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Daimler Truck Holding Aktie: Prognose für 2026 deutlich erhöht Neue US-Regeln und starke Prognoseanhebungen: Daimler Truck schärft seine Ziele für Umsatz, Ergebnis und Absatz deutlich nach oben.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     