Citadel Securities eröffnet Niederlassung in Amsterdam

MIAMI, 22. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Citadel Securities, ein technologieorientierter, globaler Market Maker der nächsten Generation, gab heute die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Amsterdam bekannt und richtet damit eine europäische Drehscheibe für sein Aktienoptionsgeschäft ein. Diese Expansion spiegelt das anhaltende Engagement von Citadel Securities in den tiefgreifenden und dynamischen Kapitalmärkten Europas wider. dynamischen Kapitalmärkten Europas wider.

Globaler Market Maker der nächsten Generation baut seine Präsenz in Europa aus, um institutionelle Kunden und die europäischen Kapitalmärkte besser bedienen zu können

Die Niederlassung wird Teams aus den Bereichen Handel, Technologie und quantitative Analyse zusammenführen, um das wachsende Aktienoptionsgeschäft des Unternehmens zu unterstützen und die Liquidität an den europäischen Märkten für börsennotierte Derivate zu verbessern.

„Amsterdams Stellung als führender Standort für Aktienderivate und sein starker Pool an Fach- und Handelsfachkräften machen die Stadt für uns zu einem naheliegenden Standort, um unsere Präsenz in Europa auszubauen", sagte Dave Silber, Head of Institutional Equity Derivatives bei Citadel Securities. „Wir sind bestrebt, weiterhin in die Mitarbeiter, die Technologie und die Infrastruktur zu investieren, die die Widerstandsfähigkeit der Märkte stärken, die Liquidität verbessern und das weitere Wachstum des Ökosystems der europäischen Kapitalmärkte fördern."

Citadel Securities ist einer der weltweit führenden Market Maker in den Bereichen Aktien, Aktienoptionen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Zinsswaps und Devisen. Die technologieorientierte Plattform des Unternehmens stellt weltweit Tausenden von institutionellen und Privatkunden Liquidität zur Verfügung und trägt durch konsistente Preisgestaltung, hohe Liquidität und zuverlässige Ausführung zur Verbesserung der Markteffizienz bei.

Die Expansion nach Amsterdam ergänzt das wachsende Netzwerk von Citadel Securities, das mittlerweile 15 Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum umfasst, und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Kunden auf der ganzen Welt zu betreuen.

Informationen zu Citadel Securities

Citadel Securities ist ein technologieorientierter, globaler Market Maker der nächsten Generation. Wir bieten institutionellen und privaten Anlegern erstklassige Liquidität, wettbewerbsfähige Preise und eine nahtlose Front-to-Back-Abwicklung bei einer breiten Palette von Finanzprodukten.

Unsere Teams aus Ingenieuren, Händlern und Analysten nutzen modernste quantitative Forschungsmethoden sowie die zunehmende Leistungsfähigkeit von Rechenleistung, maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz, um unsere Analysen voranzutreiben und die wichtigsten Herausforderungen des Marktes sowie unserer Kunden zu bewältigen.

Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Kapitalmärkte. Weitere Informationen finden Sie unter CitadelSecurities.com.

Kontakt:

Media@CitadelSecurities.com

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