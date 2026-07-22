Die gemeinsame Zukunftsplünderung von Kernaktionären, Politik, Belegschaft und Management wird vom Markt nicht weiter ermöglicht.





Das Management unterlässt anstehende Investitionen und gibt sich dafür Boni, Zulieferer sind ausgequetscht und sollen so weiter Werksbeschäftigte ersetzen, Beschäftigte haben global betrachtet unterste Werte an Produktivität/Gehalt, Kernaktionäre vom Familienclan bis zu Niedersachsen bringen null Einsatz und möchten die Hängepartie gern verlängern und sich kunstvoll Dividende organisieren. Im Kern wird deutsche Produktion ganz aufgegeben, man kommt aus der Nummer nur mit massiven Abfindungen raus und die bedrohen das Unternehmen bei massiver und zeitnaher Handlung insgesamt. Also schleicht es sich weiter halbgar um Aufgaben rum.





VW verweigert ein Zukunftskonzept vorsätzlich und gemeinsam, alle Beteiligten geht es damit kurzfristig besser.





Politik wird so gewählt, braucht auch nicht für günstigere Energie oder Lohnnebenkosten sorgen und kann sich via VW-Stiftung weiter feiern lassen.

Der Familienclan braucht so keinen finanziellen oder konzeptionellen Einsatz bringen, weiter Hände auf ist genehm.

Die Belegschaft samt aus der Zeit gefallener IG Metall macht auf Arthur Scargill, erarbeitet sich die eigene Zukunftslosigkeit jeden Tag entschiedener.

Das Management hat durchaus Teilfähigkeiten, macht dann doch lieber ruhig Politik für die eigene Tasche sofort als einen konfliktreichen Plan mit Zukunft.





Die Aktie ist ein Bekenntnis zur vorsätzlichen Sinnlosigkeit, mit handelnden Menschen mit allen Chancen und größter Einsatzvermeidung, so total auf endzeitliche Boomer und Malle-Erbengeneration. Eskalierend schlecht ist die Aufgabe von Zukunftsprojekten, wo Wettbewerber eine VW inzwischen teils auch technologisch überholen und nicht nur bei Produktionskosten.





Es soll nicht sein, nach ganz fest kommt ab.











