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    Porsche-Aufsichtsrat unterstützt Sparpaket

    Für Sie zusammengefasst
    • Porsche deutet weiteren umfangreichen Stellenabbau an
    • Tausende Jobs vor allem in Verwaltung und Entwicklung
    • Frühere Sparrunden mit 1.900 Stellen in Stuttgart
    Porsche-Aufsichtsrat unterstützt Sparpaket
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STUTTGART (dpa-AFX) - Beim Sport- und Geländewagenbauer Porsche deutet sich ein weiterer Stellenabbau an. "Im Rahmen der heutigen Aufsichtsratssitzung der Porsche AG hat der Vorstand den aktuellen Stand der Verhandlungen des Zukunftspakets vorgestellt", teilte ein Sprecher mit. Das Gremium habe hierfür seine Unterstützung zugesagt. "Jetzt gilt es die letzten Schritte zu finalisieren." Weiter Angaben, etwa zu den Inhalten des Pakets, machte der Sprecher nicht.

    Das Management um Chef Michael Leiters und die Arbeitnehmervertreter hatten zuletzt intensiv über das sogenannte Zukunftspaket verhandelt. Nach dpa-Informationen sind am Montag Betriebsversammlung angesetzt.

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    Stellenabbau in Sicht

    Leiters hatte bereits im März angekündigt, Porsche deutlich verschlanken und die bisher zu diesem Zweck aufgelegten Programme verschärfen zu wollen. Das schließe auch einen Stellenabbau ein, sagte er damals. Berichten zufolge stehen mehrere Tausend Stellen zur Disposition - vor allem in Verwaltung und Entwicklung. Im Gegenzug könnte die Beschäftigungssicherung, die bisher betriebsbedingte Kündigungen bis Mitte 2030 ausschließt, verlängert werden.

    Es ist nicht das erste Sparpaket, das die VW -Tochter auflegen muss: Bereits vor eineinhalb Jahren hatte Porsche verkündet, dass in der Region Stuttgart bis 2029 rund 1.900 Stellen sozialverträglich wegfallen sollen. Zusätzlich sind die Verträge von rund 2.000 befristeten Angestellten ausgelaufen. Außerdem wurden im Leipziger Werk Stellen abgebaut - und drei Tochterfirmen mit zusammen rund 500 Beschäftigten sollen ebenfalls geschlossen werden./jwe/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +1,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,08 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +23,25 %/+79,40 % bedeutet.





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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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