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    Dürr hält trotz Problemen bei BBS an Konzernprognose fest - Stellenabbau

    Für Sie zusammengefasst
    • Dürr bestätigt Prognose trotz BBS-Schwäche
    • 90–100 Mio Wertminderung und rund 500 Stellen
    • Umsatz 981 Mio, Ebit-Marge 4,3% und Auftrag 914 Mio
    Dürr hält trotz Problemen bei BBS an Konzernprognose fest - Stellenabbau
    Foto: Dürr AG

    BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Dürr hat trotz Schwierigkeiten bei einer Geschäftseinheit mit Wertminderungen und Stellenstreichungen die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigt. Die schwächer als erwartete Entwicklung bei BBS Automation werde durch die anderen Einheiten kompensiert, hieß es am Mittwochabend nach Börsenschluss zur Begründung.

    Die schwache Entwicklung bei BBS Automation habe eine Wertminderung von circa 90 bis 100 Millionen Euro zur Folge. Grund seien der unter den Erwartungen liegende Auftragseingang im ersten Halbjahr sowie eine Anpassung der Markterwartungen. Mit dem Abbau von rund 500 Stellen will Dürr dort gegensteuern. Die Kosten sollen so um rund 30 Millionen Euro pro Jahr gesenkt werden. Für 2026 seien Umbaukosten von 40 bis 50 Millionen Euro geplant.

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    Im zweiten Quartal sank der Umsatz im Konzern um rund zwei Prozent auf 981 Millionen Euro. Die Marge auf Basis des um Sondereffekte bereinigten Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) erhöhte sich leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent. Der Auftragseingang legte von 807 auf 914 Millionen Euro zu.

    Die Aktie gab auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund drei Prozent nach./jha/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Duerr Aktie

    Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 18,64 auf Tradegate (22. Juli 2026, 18:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Duerr Aktie um +7,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Duerr bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Mrd..

    Duerr zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Duerr Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +12,66 %/+98,50 % bedeutet.





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