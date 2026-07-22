Daimler Truck erhöht Umsatz- und Gewinnprognose - Rückgänge im zweiten Quartal

Beim Umsatz im Industriegeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen - wurde die Zielspanne um eine Milliarde Euro auf 43 bis 47 Milliarden Euro erhöht. Hier liegt die Mitte der neuen Spanne leicht unter der bisherigen Durchschnittsprognose der Experten. 2025 hatte Daimler Truck im Industriegeschäft knapp 46 Milliarden Euro umgesetzt und dabei operativ 3,8 Milliarden Euro verdient./zb/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,94 % und einem Kurs von 44,77 auf Tradegate (22. Juli 2026, 19:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um +5,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,49 %.

Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 36,70 Mrd..

Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Daimler Truck Holding Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +0,45 %/+22,77 % bedeutet.