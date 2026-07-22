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    Aktien Wien Schluss

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    ATX legt zu - Ölwerte gesucht

    Für Sie zusammengefasst
    • Wiener Börse schließt moderat im Plus, ATX steigt
    • Energie- und Ölwerte stark gesucht in Wien
    • Anleger warten auf Quartalszahlen und EZB-Entscheid
    Aktien Wien Schluss - ATX legt zu - Ölwerte gesucht
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit moderaten Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,26 Prozent und 6.528,16 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,33 Prozent auf 3.213,58 Zähler. Auch an anderen Börsen in Europa ging es leicht nach oben. Die Ölpreisanstiege nach neuen kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten belasteten die Börsen am Mittwoch nicht merklich.

    Insgesamt gab es nur wenig Bewegung. Viele Anleger dürften derzeit die am Mittwoch nach Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen einiger wichtiger US-Konzerne wie Alphabet und Tesla sowie die am Donnerstag anstehende EZB-Zinsentscheidung abwarten.

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    Gut gesucht waren angesichts der steigenden Rohölpreise europaweit Aktien der Energie- und Ölbranche. Auch in Wien fanden sich die Titel der Ölwerte SBO (plus 2,5 Prozent) und OMV (plus 1,1 Prozent) unter den größten Gewinnern. Die Aktien der Stromversorger EVN und Verbund stiegen um 1,7 bzw. 1,6 Prozent.

    Größere Verlierer gab es am Mittwoch kaum. Aktien der AT&S kamen mit einem Minus von 1,1 Prozent leicht von ihrem 12-Prozent-Kurssprung vom Vortag zurück. Titel des Baukonzerns Porr fielen um 1,0 Prozent.

    Wienerberger weiteten die Korrektur vom Vortag noch etwas aus und ermäßigten sich um weitere 0,5 Prozent auf 21,28 Euro. Die Analysten von Berenberg haben ihr Kursziel für die Aktie des Baustoffkonzerns von 34,00 auf 25,00 Euro gesenkt und ihre Empfehlung "buy" bestätigt.

    Telekom Austria schlossen nach der Meldung von Quartalszahlen am Vorabend mit einem kleinen Plus von 0,21 Prozent. Die Analysten der Erste Group werteten die Zahlen in einer ersten Reaktion positiv. Das operative Ergebnis war zwar etwas schwächer als erwartet ausgefallen, dafür lagen Umsatz und Konzernergebnis über den Prognosen. Insgesamt zeigten die Zahlen, dass das robuste internationale Geschäft der Telekom die Schwäche am Heimatmarkt Österreich kompensieren kann, so die Experten./mik/sto/APA/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,97 % und einem Kurs von 178,8 auf Tradegate (22. Juli 2026, 18:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -2,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,79 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 425,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 460,00USD was eine Bandbreite von +23,50 %/+51,49 % bedeutet.





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