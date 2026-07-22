Deutsche Börse legt stärker zu als erwartet und bestätigt operative Prognose

Die Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate nach Bekanntgabe der Zahlen um etwas mehr als ein Prozent zu./zb/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 257,7 auf Tradegate (22. Juli 2026, 19:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um -2,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,11 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 48,66 Mrd..

Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 274,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Boerse Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -6,07 %/+17,42 % bedeutet.