Stabilus SE: Q3 GJ2026 EBIT deutlich über Vorjahr, FCF sinkt; Ziel im Band
Starkes drittes Quartal: Deutlich höheres Ergebnis dank Unternehmensverkäufen, solider Umsatz über Markterwartung und bestätigte Jahresziele trotz rückläufigem Free Cash Flow.
Foto: Stabilus SE
- EBIT im Q3 GJ2026: 66,1 Mio. €, deutlich über Vorjahr (24,8 Mio. €).
- Periodenergebnis Q3 GJ2026: 51,4 Mio. €, deutlich über Vorjahr (10,1 Mio. €).
- Anstieg primär durch realisierten Gewinn ca. 44 Mio. € aus dem Verkauf von Fabreeka und Tech Products im Q3.
- Bereinigter Free Cash Flow (FCF) Q3 GJ2026: 28,6 Mio. €, unter Vorjahr (33,3 Mio. €) aufgrund Veränderung des Net Working Capital.
- Umsatz Q3 GJ2026 vorläufig: 299,5 Mio. €, Markterwartung 296,0 Mio. €; Q3 GJ2025 316,0 Mio. €.
- Gesamtjahresprognose 2026: Umsatz ca. 1,15 Mrd. €, bereinigte EBIT-Marge ca. 10%, bereinigter FCF ca. 90 Mio. €, innerhalb der ursprünglichen Bandbreiten (Frühere Guidance: 1,1–1,3 Mrd. €, 10–12% EBIT-Marge, 80–110 Mio. FCF).
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 9M GJ2026, bei Stabilus ist am 03.08.2026.
Der Kurs von Stabilus lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,360EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,66 % im
Minus.
5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 15,140EUR das entspricht einem Minus von -1,43 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.399,23PKT (+0,19 %).
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