Palantir Aktie sinkt rapide - -6,58 % - 22.07.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Palantir Aktie. Sie fällt um -6,58 % auf 108,43€. Der Kursrückgang der Palantir Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,45 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,58 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Palantir abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -7,55 % verkraften.

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Allein seit letzter Woche ist die Palantir Aktie damit um -7,20 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,72 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Palantir auf -24,82 %.

Während Palantir deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,31 %.

Palantir Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,20 % 1 Monat +4,72 % 3 Monate -7,55 % 1 Jahr -10,73 %

Informationen zur Palantir Aktie

Stand: 22.07.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 249,81 Mrd.EUR € wert.

In dieser Ausgabe besprechen wir die AnFin-Setups, die man nicht verpassen sollte, sobald die entsprechenden Signale ausgelöst werden. Wir schauen uns an, wo aktuell die wichtigsten Signallinien und Kursmarken liegen, worauf man besonders achten sollte und was jetzt für Trader entscheidend ist.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,74 %. Snowflake Registered (A) notiert im Minus, mit -0,84 %.

Palantir Aktie jetzt kaufen?

Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.