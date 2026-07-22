Börsen Update
Börsen Update USA - 22.07. - US Tech 100 schwach -0,31 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:48) bei 52.306,53 PKT und steigt um +0,16 %.
Top-Werte: NVIDIA +3,21 %, Merck & Co +1,79 %, Boeing +1,55 %, Verizon Communications +1,41 %, Sherwin-Williams +1,18 %
Flop-Werte: Salesforce -4,11 %, Microsoft -2,65 %, Nike (B) -2,51 %, IBM -2,30 %, Amazon -1,93 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:38) bei 29.071,03 PKT und fällt um -0,31 %.
Top-Werte: Constellation Energy +4,01 %, Paccar +3,67 %, NVIDIA +3,21 %, Astera Labs +3,19 %, Nebius Group Registered (A) +2,58 %
Flop-Werte: Palantir -6,58 %, Workday (A) -5,89 %, DoorDash Registered (A) -5,24 %, SpaceX -4,77 %, Shopify -4,72 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.510,05 PKT und steigt um +0,03 %.
Top-Werte: Westinghouse Air Brake Technologies (doing business Wabtec Corp) +9,54 %, EQT +6,43 %, CME Group Registered (A) +5,71 %, Expand Energy Corporation +4,38 %, Deere +4,17 %
Flop-Werte: Te Connectivity -10,24 %, GE Vernova -8,66 %, PTC -6,87 %, Palantir -6,58 %, ServiceNow -6,49 %
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