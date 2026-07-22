Uranium Royalty Corp. erhält Zustimmung der Aktionäre zum Arrangement und gibt Unternehmensupdate bekannt

Vancouver, British Columbia – 20. Juli 2026 / IRW-Press / Uranium Royalty Corp. (NASDAQ: UROY, TSX: URC) („URC“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-roya ... – freut sich, bekannt zu geben, dass die Aktionäre dem zuvor angekündigten Umstrukturierungsplan zugestimmt haben, wie er in einer Umstrukturierungsvereinbarung vom 16. April 2026 (die „Umstrukturierungsvereinbarung“) zwischen dem Unternehmen, bestimmten verbundenen Unternehmen von Orion Resource Partners (USA) LP (die „Orion-Verkäufer“) und HRG Metals LP, einer Tochtergesellschaft des Ontario Teachers’ Pension Plan (zusammen mit den Orion-Verkäufern die „Sweetwater-Investoren“), wonach die Sweetwater-Investoren vereinbart haben, ihre Beteiligung von rund 92 % an bestimmten Unternehmen, die Trona-Lizenzgebühren-Vermögenswerte und Grundbesitz in Wyoming, Utah und Colorado, USA, halten (die „Sweetwater-Unternehmen“), in die Uranium Royalty Corp., eine neu gegründete, in Delaware eingetragene Muttergesellschaft („New URC“), einzubringen und an diese zu veräußern. Die Arrangement-Vereinbarung wird zur Zusammenführung des Unternehmens und der Sweetwater-Einheiten unter dem Dach der New URC führen.

Auf der Hauptversammlung stimmten die Aktionäre des Unternehmens mit rund 99,43 % der ausgegebenen Aktien des Unternehmens, die persönlich anwesend waren oder durch einen Bevollmächtigten vertreten wurden, für den Arrangement-Vertrag. Detaillierte Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung werden im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sein.

Der Abschluss der Vereinbarung steht weiterhin unter dem Vorbehalt des Erhalts eines endgültigen Beschlusses des Obersten Gerichtshofs von British Columbia zur Genehmigung der Vereinbarung sowie der Erfüllung bestimmter üblicher Abschlussbedingungen. Derzeit wird erwartet, dass die Vereinbarung am oder um den 27. Juli 2026 abgeschlossen wird.

Vorbehaltlich des Abschlusses der Transaktion und der Einhaltung der geltenden Notierungsanforderungen wird erwartet, dass die Stammaktien von New URC am oder um den 28. Juli 2026 an der Nasdaq Stock Market LLC (die „NASDAQ“) notiert und zum Handel zugelassen werden.

Vorbehaltlich des Abschlusses der Transaktion und der Erfüllung der Anforderungen der TSX sowie der zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden werden die Stammaktien des Unternehmens am oder um den 28. Juli 2026 von der TSX delistet, und es wird erwartet, dass das Unternehmen in allen Rechtsordnungen Kanadas, in denen es derzeit ein berichtspflichtiges Unternehmen ist, jeweils am oder um den 28. Juli 2026 seinen Status als berichtspflichtiges Unternehmen verliert.