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    Mogotes Metals gibt Update zur Ausübung von Bezugsrechten

    Mogotes Metals gibt Update zur Ausübung von Bezugsrechten
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    21. Juli 2026 – Toronto, Ontario / IRW-Press / Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE: OY4, OTCQB:MOGMF) („Mogotes“ oder das „Unternehmen“) https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-meta ... gibt bekannt, dass im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 14. Juli 2026 im Zusammenhang mit der Ausübung des Bezugsrechts durch CD Capital Fund IV L.P. („CD Capital“) auf Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) zur Erhöhung seiner Beteiligung auf 19,9 % auf teilweise verwässerter Basis und gemäß Vorzugsrechtsvereinbarungen mit verschiedenen Aktionären beabsichtigt das Unternehmen, die Anzahl der Stammaktien, die zu einem Preis von 0,49 $ pro Stammaktie an CD Capital und diese Aktionäre ausgegeben werden sollen, von 31.000.000 Stammaktien auf bis zu 38.558.817 zu erhöhen, was einem Gesamterlös für das Unternehmen von bis zu 18.893.820 $ entspricht.

     

    Die auszugebenden Stammaktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum sowie den Weiterverkaufsbestimmungen der geltenden Wertpapiergesetze. Der Abschluss unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

     

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

    Mogotes Metals Inc.

    Allen Sabet, Präsident und Chief Executive Officer

    Telefon: (647) 846-3313

    E-Mail: info@mogotesmetals.com

     

    In Europa

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

     

    Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

     

    Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Begriffe wie „planen“, „erwarten“, „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „voraussehen“, „schätzen“, „könnte“, „wird“, „würde“, „potenziell“, „vorgeschlagen“ und andere ähnliche Begriffe gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen „eintreten könnten“ oder „eintreten werden“. Diese Aussagen sind lediglich Prognosen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Eine Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen die „ “ Company sowie ihr Geschäft und ihre Angelegenheiten ausgesetzt sind, finden Leser im Lagebericht des Unternehmens. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sollten sich die Umstände oder die Einschätzungen bzw. Meinungen der Geschäftsführung ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

     

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    Twitter: https://x.com/mogotesmetals


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

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    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Mogotes Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,76 % und einem Kurs von 0,311EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 19:09 Uhr) gehandelt.




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