FUCHS: H1 Results Beat Estimates, 2026 EBIT Outlook Raised
Strong first-half momentum, rising earnings and an upgraded outlook mark a standout H1 2026, even as management flags limits to simply extrapolating current trends.
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- Preliminary H1 2026 sales €2,003m (H1 2025: €1,804m) and EBIT €260m (H1 2025: €209m).
- Q2 2026 EBIT €135m, up from €101m in Q2 2025 and above the Vara consensus of €108m.
- FY2026 EBIT guidance raised to €460–480m (previously ~€450m; FY2025 EBIT €435m); sales forecast unchanged and still well above FY2025 €3.7bn.
- Performance drivers: strong sales from pre-buying related to the Middle East conflict, limited delivery ability among some competitors, and organic growth.
- Risks/caveats: pre-buying may negatively impact H2 sales volumes and rising raw-material costs could pressure margins, so H1 results cannot simply be extrapolated.
- The Half‑Year Financial Report 2026 will be published on July 31, 2026.
The price of FUCHS at the time of the news was 34,23EUR and was up +2,85 % compared with the previous day.
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