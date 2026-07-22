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    FUCHS: H1 Results Beat Estimates, 2026 EBIT Outlook Raised

    Strong first-half momentum, rising earnings and an upgraded outlook mark a standout H1 2026, even as management flags limits to simply extrapolating current trends.

    FUCHS: H1 Results Beat Estimates, 2026 EBIT Outlook Raised
    Foto: adobe.stock.com
    • Preliminary H1 2026 sales €2,003m (H1 2025: €1,804m) and EBIT €260m (H1 2025: €209m).
    • Q2 2026 EBIT €135m, up from €101m in Q2 2025 and above the Vara consensus of €108m.
    • FY2026 EBIT guidance raised to €460–480m (previously ~€450m; FY2025 EBIT €435m); sales forecast unchanged and still well above FY2025 €3.7bn.
    • Performance drivers: strong sales from pre-buying related to the Middle East conflict, limited delivery ability among some competitors, and organic growth.
    • Risks/caveats: pre-buying may negatively impact H2 sales volumes and rising raw-material costs could pressure margins, so H1 results cannot simply be extrapolated.
    • The Half‑Year Financial Report 2026 will be published on July 31, 2026.

    The price of FUCHS at the time of the news was 34,23EUR and was up +2,85 % compared with the previous day.


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    ISIN:DE000A3E5D56WKN:A3E5D5
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