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    FUCHS SE: H1 über Erwartungen – EBIT-Prognose 2026 angehoben!

    FUCHS SE überrascht mit einem starken ersten Halbjahr 2026: Umsatz und EBIT legen deutlich zu, die Prognose wird angehoben – trotz erkennbarer Risiken im weiteren Jahresverlauf.

    FUCHS SE: H1 über Erwartungen – EBIT-Prognose 2026 angehoben!
    Foto: adobe.stock.com
    • Für das erste Halbjahr 2026 meldet FUCHS SE einen Umsatz von 2.003 Mio. € und ein EBIT von 260 Mio. €, wobei das EBIT des Q2 2026 mit 135 Mio. € über dem Vorjahresquartal (Q2 2025: 101 Mio. €) sowie über dem Konsensus (108 Mio. €) liegt.
    • Die EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wurde auf 460–480 Mio. € angehoben (2025: 435 Mio. €); der Umsatz wird unverändert deutlich über dem Vorjahreswert von 3,7 Mrd. € erwartet.
    • Die Erhöhung der EBIT-Prognose basiert auf der starken Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr und berücksichtigt zugleich Risiken bezüglich Absatz- und Margenentwicklung im zweiten Halbjahr.
    • Haupttreiber für das starke Q2-Wachstum waren Vorzieheffekte infolge des Nahost-Konflikts, eingeschränkte Lieferfähigkeit einzelner Marktbegleiter sowie organisches Wachstum.
    • Für das zweite Halbjahr rechnet FUCHS mit weiterem Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr (Inflationseffekte), erwartet aber, dass Vorzieheffekte des Q2 die Absätze dämpfen und Rohstoffpreissteigerungen die Margen belasten.
    • Der Halbjahresfinanzbericht 2026 wird am 31. Juli 2026 veröffentlicht; die Meldung stammt von EQS als Insiderinformation (Datum der Veröffentlichung: 22.07.2026).

    Der Kurs von FUCHS lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 34,23EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,85 % im Plus.


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