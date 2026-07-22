Mitteilung über den Erwerb einer wirtschaftlichen Beteiligung an Wertpapieren durch die UBS Group AG

Johannesburg, 22. Juli 2026 / IRW-Press / Gemäß Abschnitt 122(3)(b) des Companies Act 71 von 2008 (das Gesetz), Vorschrift 121(2)(b) der Companies Act Regulations von 2011 und Absatz 6.54 der JSE Limited Listings Requirements werden die Aktionäre hiermit darüber informiert, dass Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwa ... – eine formelle Mitteilung erhalten hat, dass die UBS Group AG insgesamt eine Beteiligung an den Stammaktien der Gesellschaft erworben hat, sodass die von der UBS Group AG gehaltene Gesamtbeteiligung nun 5,15 % der gesamten ausgegebenen Stammaktien von Sibanye-Stillwater beträgt.

Sibanye-Stillwater ist gemäß Abschnitt 122(3)(a) des Gesetzes verpflichtet, die erforderliche Meldung beim Takeover Regulation Panel einzureichen, da jede Gesellschaft, die eine Mitteilung über eine Änderung der wirtschaftlichen Beteiligung an ihren Wertpapieren – sei es durch Erwerb oder Veräußerung – erhält, dazu verpflichtet ist.

Der Vorstand von Sibanye-Stillwater übernimmt die Verantwortung für die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen, nachdem er die Formulare TRP121.1 von der UBS Group AG erhalten hat, und ist nach bestem Wissen davon überzeugt, dass die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen wahrheitsgemäß sind und keine Angaben ausgelassen wurden, die die Bedeutung der in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen beeinträchtigen könnten.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Beteiligungen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platinmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und gehört zu den führenden Goldproduzenten. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäftsfeld zudem auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau seiner Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.