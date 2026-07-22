Stabilus sieht auf 2026 etwas weniger optimistisch

Die bereinigte Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll jetzt bei zehn Prozent liegen, also am unteren Ende der ursprünglichen Spanne von zehn bis zwölf Prozent. Den bereinigten freien Zahlungsmittelfluss sieht Stabilus neu bei 90 Millionen Euro nach ursprünglich 80 bis 110 Millionen Euro.

KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus verliert mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr etwas an Optimismus. Beim Umsatz sei nun mit 1,15 Milliarden Euro zu rechnen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Mittwochabend mit. Anfang Dezember vergangenen Jahres hatte Stabilus 1,1 Milliarden Euro bis 1,3 Milliarden Euro als Ziel genannt. Analysten hatten bisher mit 1,2 Milliarden Euro nach 1,3 Milliarden Euro im Jahr zuvor gerechnet.

Im dritten Quartal war der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um gut fünf Prozent auf etwas weniger als 300 Millionen Euro gesunken. Im dritten Jahresviertel war der Verkauf von Fabreeka und Tech Products vollzogen worden. Das bereinigte operative Ergebnis fiel um knapp drei Prozent auf 32 Millionen Euro.

Die bereinigte Marge lag bei 10,8 Prozent und damit 0,3 Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Alle drei Größen lagen dem Unternehmen zufolge über den Erwartungen der Experten. Die Investoren konzentrierten sich aber offenbar zunächst auf die Jahresprognose: Die Stabilus-Aktie verlor im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion mehr als fünf Prozent./he/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 18.395 auf Ariva Indikation (22. Juli 2026, 20:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um -3,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,32 %. Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 381,37 Mio.. Stabilus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +61,92 %/+94,30 % bedeutet.



