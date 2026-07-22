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    ROUNDUP

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    Daimler Truck erhöht dank Fortschritten in den USA Prognose

    Für Sie zusammengefasst
    • Daimler Truck hebt Prognose dank US-Anerkennung
    • Operatives Ebit und Umsatzspannen angehoben
    • Q2 Umsatz und bereinigtes Ebit deutlich gesunken
    ROUNDUP - Daimler Truck erhöht dank Fortschritten in den USA Prognose
    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeug-Hersteller Daimler Truck hat dank Fortschritten in den Vereinigten Staaten die Prognose erhöht. "Das US-Handelsministerium habe den Antrag auf Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen mit Wirkung zum 1. November 2025 genehmigt", teilte das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mit. Neben dieser für den Konzern positiven Entscheidung rechnet Daimler Truck jetzt in Nordamerika auch mit einem etwas besseren Absatz.

    Auf das zweite Quartal hatte die Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen keine Auswirkungen. In den drei Monaten gingen sowohl der Umsatz als auch der operative Gewinn des im Dax notierten Konzerns erneut zurück. An der Börse überwog in einer ersten Reaktion die erhöhte Prognose. Die in diesem Jahr bereits um knapp ein Fünftel gestiegene Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate nachbörslich um etwas mehr als ein Prozent zu.

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    Der erhöhten Prognose zufolge soll der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) im laufenden Jahr zwischen 3,6 und 4,1 Milliarden Euro liegen. Damit wurde die Spanne um jeweils 400 Millionen erhöht. Beim operativen Gewinn liegt das Mittel der neuen Zielspanne über der durchschnittlichen Prognose der Analysten.

    Beim Umsatz im Industriegeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen - wurde die Zielspanne um jeweils eine Milliarde Euro auf 43 bis 47 Milliarden Euro erhöht. Hier liegt die Mitte der neuen Spanne leicht unter der Durchschnittsprognose der Experten. 2025 hatte Daimler Truck im Industriegeschäft knapp 46 Milliarden Euro umgesetzt und dabei operativ 3,8 Milliarden Euro verdient.

    Im zweiten Quartal fiel der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um ein Viertel auf 838 Millionen Euro. Der Rückgang fiel damit deutlich höher aus, als Analysten erwartet hatten. Zudem verfehlte der Umsatz im Industriegeschäft mit 11,4 Milliarden Euro nach 11,8 Milliarden Euro im zweiten Quartal des Vorjahres die Erwartungen der Experten.

    Neben den Zielspannen für den Erlös im Industriegeschäft und den operativen Gewinn wurden auch die Prognosen für die bereinigte Umsatzrendite und den Zufluss an Finanzmitteln erhöht. Die vollständigen Quartalsergebnisse will Daimler Truck wie geplant am 7. August veröffentlichen./zb/he

    Daimler Truck Holding

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 25.146 auf Ariva Indikation (22. Juli 2026, 20:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um +5,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 36,67 Mrd..

    Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +3,37 %/+23,60 % bedeutet.





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