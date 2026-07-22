Fuchs erhöht Prognose

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs hat nach einem starken zweiten Quartal infolge einer hohen Nachfrage nach seinen Produkten die Prognose erhöht. Beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) rechnet der im MDax notierte Konzern jetzt mit einem Anstieg auf 460 Millionen bis 480 Millionen Euro. Bisher hatte Fuchs mit einem operativen Ergebnis von 450 Millionen Euro gerechnet.

(Im letzten Absatz wurde die Aussage zur Umsatzprognose und dem 2025er-Erlös korrigiert. Das Unternehmen hat seine Angaben berichtigt.)

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im zweiten Quartal zog das operative Ergebnis um etwas mehr als ein Drittel auf 135 Millionen Euro an, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Dabei profitierte der Schmierstoffhersteller unter anderem von einer starken Absatzentwicklung. Diese ging auch auf Vorzieheffekte infolge des Konflikts im Nahen Osten und eingeschränkte Lieferfähigkeit einzelner Marktbegleiter zurück.

"Für das zweite Halbjahr wird zwar inflationsbedingt mit einer Fortsetzung des Umsatzwachstums gegenüber dem Vorjahr gerechnet", hieß es. Gleichzeitig gehe das Unternehmen aber davon aus, dass sich die Vorzieheffekte des zweiten Quartals absatzmindernd auswirken und die Rohstoffpreissteigerungen sich auf die Margen auswirken werden.

Die Umsatzprognose bleibe unverändert bei deutlich mehr als 3,7 Milliarden Euro. 2025 hatte Fuchs knapp 3,6 Milliarden Euro umgesetzt. Die detaillierten Zahlen für das zweite Quartal will Fuchs, wie bisher geplant, am 31. Juli vorlegen. An der Börse kam die erhöhte Gewinnprognose gut an. Das Fuchs-Papier legte auf der Handelsplattform nachbörslich um zweieinhalb Prozent zu./zb/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 32.004 auf Ariva Indikation (22. Juli 2026, 20:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um +2,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,07 %. Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,62 Mrd.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der FUCHS Pref Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +20,00 %/+27,50 % bedeutet.





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