HelloFresh - Aktie verliert deutlich -4,71 % - 22.07.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die HelloFresh Aktie. Sie fällt um -4,71 % auf 3,5210€. Die Talfahrt der HelloFresh Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,70 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 3,5210€, mit einem Minus von -4,71 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei HelloFresh, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -20,61 % Verlust nach sich zog.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die HelloFresh Aktie damit um +3,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,00 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei HelloFresh auf -40,03 %.

Während HelloFresh deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,07 %.

HelloFresh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,10 % 1 Monat -9,00 % 3 Monate -20,61 % 1 Jahr -58,03 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HelloFresh Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 22.07.2026, 21:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die stark gefallene HelloFresh‑Aktie: niedrige Bewertung (u. a. KUV

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HelloFresh eingestellt.

Informationen zur HelloFresh Aktie

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 607,90 Mio.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Kroger, Walmart und Co.

Kroger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,34 %. Walmart notiert im Minus, mit -1,01 %. Delivery Hero notiert im Minus, mit -0,39 %.

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Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HelloFresh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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