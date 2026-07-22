FUCHS SE Fires Up H1 Results, Beats Expectations; 2026 EBIT Raised
FUCHS SE delivers a strong first half of 2026, lifting EBIT guidance after outperforming expectations in Q2, while cautioning on potential headwinds in the second half.
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- Preliminary H1 2026 results: sales €2,003m (H1 2025: €1,804m) and EBIT €260m (H1 2025: €209m).
- Q2 2026 EBIT prelim. €135m (Q2 2025: €101m) and above consensus (€108m).
- FY 2026 EBIT guidance raised to €460–480m (previous ~€450m; FY 2025: €435m; consensus: €454m).
- Sales revenue forecast unchanged and expected to remain significantly above last year’s €3.7bn.
- Q2 growth driven by pre-buying related to the Middle East conflict, limited competitor deliveries, and organic growth; however pre-buying may reduce H2 volumes and rising raw‑material costs could pressure margins.
- FUCHS SE will publish its Half‑Year Financial Report 2026 on July 31, 2026.
The price of FUCHS at the time of the news was 33,83EUR and was up +1,65 % compared with the previous day.
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