FUCHS: H1 über Erwartungen, EBIT-Prognose 2026 deutlich erhöht
Starkes Wachstum, angehobene Prognosen und ein dynamisches Marktumfeld prägen das erste Halbjahr 2026 und geben einen Ausblick auf ein erneut sehr erfolgreiches Geschäftsjahr.
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- Umsatz im ersten Halbjahr 2026 voraussichtlich 2.003 Mio. €, gegenüber 1.804 Mio. € im H1 2025
- EBIT im ersten Halbjahr 2026 voraussichtlich 260 Mio. €, gegenüber 209 Mio. € im H1 2025
- EBIT-Prognose für 2026 auf 460–480 Mio. €, zuvor ca. 450 Mio. €, Konsensus 454 Mio. €
- Umsatzprognose für 2026 bleibt deutlich über dem Vorjahresumsatz von ca. 3,7 Mrd. €
- Treiber des starken Q2 2026: Vorzieheffekte aufgrund des Nahostkonflikts, eingeschränkte Lieferfähigkeit einzelner Marktbegleiter sowie organisches Wachstum
- Halbjahresfinanzbericht 2026 wird am 31. Juli 2026 veröffentlicht
Der Kurs von FUCHS lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 33,83EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,65 % im Plus.
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