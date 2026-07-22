Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 22.07.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
SpaceX
Tagesperformance: -6,39 %
Tagesperformance: -6,39 %
Platz 1
Performance 1M: -34,46 %
Performance 1M: -34,46 %
Workday (A)
Tagesperformance: -6,22 %
Tagesperformance: -6,22 %
Platz 2
Performance 1M: +21,12 %
Performance 1M: +21,12 %
Palantir
Tagesperformance: -5,83 %
Tagesperformance: -5,83 %
Platz 3
Performance 1M: +4,72 %
Performance 1M: +4,72 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -5,57 %
Tagesperformance: -5,57 %
Platz 4
Performance 1M: +9,08 %
Performance 1M: +9,08 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: -4,55 %
Tagesperformance: -4,55 %
Platz 5
Performance 1M: +16,36 %
Performance 1M: +16,36 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +4,51 %
Tagesperformance: +4,51 %
Platz 6
Performance 1M: -4,24 %
Performance 1M: -4,24 %
Roper Technologies
Tagesperformance: -4,26 %
Tagesperformance: -4,26 %
Platz 7
Performance 1M: +6,83 %
Performance 1M: +6,83 %
Adobe
Tagesperformance: -3,70 %
Tagesperformance: -3,70 %
Platz 8
Performance 1M: +15,86 %
Performance 1M: +15,86 %
Dexcom
Tagesperformance: -3,69 %
Tagesperformance: -3,69 %
Platz 9
Performance 1M: +2,83 %
Performance 1M: +2,83 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -3,69 %
Tagesperformance: -3,69 %
Platz 10
Performance 1M: +21,69 %
Performance 1M: +21,69 %
Autodesk
Tagesperformance: -3,59 %
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 11
Performance 1M: +7,85 %
Performance 1M: +7,85 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -3,58 %
Tagesperformance: -3,58 %
Platz 12
Performance 1M: +15,40 %
Performance 1M: +15,40 %
Shopify
Tagesperformance: -3,56 %
Tagesperformance: -3,56 %
Platz 13
Performance 1M: +14,00 %
Performance 1M: +14,00 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -3,40 %
Tagesperformance: -3,40 %
Platz 14
Performance 1M: +11,54 %
Performance 1M: +11,54 %
Synopsys
Tagesperformance: -3,29 %
Tagesperformance: -3,29 %
Platz 15
Performance 1M: -13,87 %
Performance 1M: -13,87 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -3,25 %
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 16
Performance 1M: -12,02 %
Performance 1M: -12,02 %
Paccar
Tagesperformance: +3,23 %
Tagesperformance: +3,23 %
Platz 17
Performance 1M: +11,47 %
Performance 1M: +11,47 %
NVIDIA
Tagesperformance: +3,12 %
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 18
Performance 1M: +2,90 %
Performance 1M: +2,90 %
Broadcom
Tagesperformance: +3,05 %
Tagesperformance: +3,05 %
Platz 19
Performance 1M: -5,10 %
Performance 1M: -5,10 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: -2,83 %
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 20
Performance 1M: +2,80 %
Performance 1M: +2,80 %
Astera Labs
Tagesperformance: +2,83 %
Tagesperformance: +2,83 %
Platz 21
Performance 1M: -24,35 %
Performance 1M: -24,35 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -2,73 %
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 22
Performance 1M: -15,82 %
Performance 1M: -15,82 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +2,58 %
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 23
Performance 1M: +1,48 %
Performance 1M: +1,48 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -2,56 %
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 24
Performance 1M: -10,45 %
Performance 1M: -10,45 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: -2,45 %
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 25
Performance 1M: +12,52 %
Performance 1M: +12,52 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,45 %
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 26
Performance 1M: +12,00 %
Performance 1M: +12,00 %
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,37 %
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 27
Performance 1M: -3,96 %
Performance 1M: -3,96 %
American Electric Power
Tagesperformance: +2,06 %
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 28
Performance 1M: +2,15 %
Performance 1M: +2,15 %
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