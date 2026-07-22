Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 22.07.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Westinghouse Air Brake Technologies (doing business Wabtec Corp)
Tagesperformance: +9,97 %
Tagesperformance: +9,97 %
Platz 1
Performance 1M: +8,56 %
Performance 1M: +8,56 %
GE Vernova
Tagesperformance: -8,64 %
Tagesperformance: -8,64 %
Platz 2
Performance 1M: -12,30 %
Performance 1M: -12,30 %
Te Connectivity
Tagesperformance: -8,09 %
Tagesperformance: -8,09 %
Platz 3
Performance 1M: -12,47 %
Performance 1M: -12,47 %
EQT
Tagesperformance: +6,18 %
Tagesperformance: +6,18 %
Platz 4
Performance 1M: -1,08 %
Performance 1M: -1,08 %
Workday (A)
Tagesperformance: -6,17 %
Tagesperformance: -6,17 %
Platz 5
Performance 1M: +21,12 %
Performance 1M: +21,12 %
Palantir
Tagesperformance: -5,98 %
Tagesperformance: -5,98 %
Platz 6
Performance 1M: +4,72 %
Performance 1M: +4,72 %
PTC
Tagesperformance: -5,92 %
Tagesperformance: -5,92 %
Platz 7
Performance 1M: +6,27 %
Performance 1M: +6,27 %
Tyler Technologies
Tagesperformance: -5,67 %
Tagesperformance: -5,67 %
Platz 8
Performance 1M: +10,44 %
Performance 1M: +10,44 %
Coinbase
Tagesperformance: -5,59 %
Tagesperformance: -5,59 %
Platz 9
Performance 1M: +8,24 %
Performance 1M: +8,24 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -5,58 %
Tagesperformance: -5,58 %
Platz 10
Performance 1M: +9,08 %
Performance 1M: +9,08 %
NRG Energy
Tagesperformance: +5,56 %
Tagesperformance: +5,56 %
Platz 11
Performance 1M: -1,35 %
Performance 1M: -1,35 %
ServiceNow
Tagesperformance: -5,54 %
Tagesperformance: -5,54 %
Platz 12
Performance 1M: +8,48 %
Performance 1M: +8,48 %
Corning
Tagesperformance: -5,22 %
Tagesperformance: -5,22 %
Platz 13
Performance 1M: -16,39 %
Performance 1M: -16,39 %
CME Group Registered (A)
Tagesperformance: +5,05 %
Tagesperformance: +5,05 %
Platz 14
Performance 1M: +3,45 %
Performance 1M: +3,45 %
Expand Energy Corporation
Tagesperformance: +4,87 %
Tagesperformance: +4,87 %
Platz 15
Performance 1M: +9,04 %
Performance 1M: +9,04 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +4,56 %
Tagesperformance: +4,56 %
Platz 16
Performance 1M: -4,24 %
Performance 1M: -4,24 %
Cardinal Health
Tagesperformance: -4,43 %
Tagesperformance: -4,43 %
Platz 17
Performance 1M: +3,00 %
Performance 1M: +3,00 %
Deere
Tagesperformance: +4,41 %
Tagesperformance: +4,41 %
Platz 18
Performance 1M: +1,24 %
Performance 1M: +1,24 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -4,34 %
Tagesperformance: -4,34 %
Platz 19
Performance 1M: -0,75 %
Performance 1M: -0,75 %
Dexcom
Tagesperformance: -4,30 %
Tagesperformance: -4,30 %
Platz 20
Performance 1M: +2,83 %
Performance 1M: +2,83 %
Roper Technologies
Tagesperformance: -4,24 %
Tagesperformance: -4,24 %
Platz 21
Performance 1M: +6,83 %
Performance 1M: +6,83 %
Chubb
Tagesperformance: -4,11 %
Tagesperformance: -4,11 %
Platz 22
Performance 1M: +8,65 %
Performance 1M: +8,65 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +4,10 %
Tagesperformance: +4,10 %
Platz 23
Performance 1M: +4,19 %
Performance 1M: +4,19 %
Trimble
Tagesperformance: -4,03 %
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 24
Performance 1M: +5,70 %
Performance 1M: +5,70 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -4,03 %
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 25
Performance 1M: +15,40 %
Performance 1M: +15,40 %
Chipotle Mexican Grill
Tagesperformance: -4,00 %
Tagesperformance: -4,00 %
Platz 26
Performance 1M: +3,27 %
Performance 1M: +3,27 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: -4,00 %
Tagesperformance: -4,00 %
Platz 27
Performance 1M: -1,57 %
Performance 1M: -1,57 %
Adobe
Tagesperformance: -3,88 %
Tagesperformance: -3,88 %
Platz 28
Performance 1M: +15,86 %
Performance 1M: +15,86 %
International Paper
Tagesperformance: +3,76 %
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 29
Performance 1M: -1,54 %
Performance 1M: -1,54 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: +3,76 %
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 30
Performance 1M: -1,24 %
Performance 1M: -1,24 %
The Mosaic
Tagesperformance: +3,67 %
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 31
Performance 1M: -3,20 %
Performance 1M: -3,20 %
Paccar
Tagesperformance: +3,30 %
Tagesperformance: +3,30 %
Platz 32
Performance 1M: +11,47 %
Performance 1M: +11,47 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: +3,20 %
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 33
Performance 1M: +23,72 %
Performance 1M: +23,72 %
Smurfit Westrock Public Limited Company
Tagesperformance: +3,18 %
Tagesperformance: +3,18 %
Platz 34
Performance 1M: -1,80 %
Performance 1M: -1,80 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: +3,14 %
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 35
Performance 1M: -5,64 %
Performance 1M: -5,64 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: +3,02 %
Tagesperformance: +3,02 %
Platz 36
Performance 1M: -7,24 %
Performance 1M: -7,24 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,97 %
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 37
Performance 1M: +2,90 %
Performance 1M: +2,90 %
Ingersoll Rand
Tagesperformance: +2,97 %
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 38
Performance 1M: +4,47 %
Performance 1M: +4,47 %
Broadcom
Tagesperformance: +2,94 %
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 39
Performance 1M: -5,10 %
Performance 1M: -5,10 %
Philip Morris International
Tagesperformance: +2,92 %
Tagesperformance: +2,92 %
Platz 40
Performance 1M: +12,49 %
Performance 1M: +12,49 %
wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Nvidia-Aktie im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte