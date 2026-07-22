RBC belässt Daimler Truck auf 'Outperform' - Ziel 52 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,46 % und einem Kurs von 44,56 auf Tradegate (22. Juli 2026, 21:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um +5,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,49 %.

Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 36,67 Mrd..

Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +3,37 %/+23,60 % bedeutet.