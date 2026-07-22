JPMORGAN stuft ALSTOM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal 2026/27 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Auftragseingang des Bahntechnikkonzerns habe unter seiner und der Schätzung des Marktes gelegen, schrieb Akash Gupta in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Aussagen des Managements deuteten jedoch darauf hin, dass die Phase schwacher Auftragseingänge nun hinter Alstom liegen sollte./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 18:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 18:45 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 15,91EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 20:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: ALSTOM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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