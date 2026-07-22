JPMORGAN stuft ALSTOM auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal 2026/27 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Auftragseingang des Bahntechnikkonzerns habe unter seiner und der Schätzung des Marktes gelegen, schrieb Akash Gupta in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Aussagen des Managements deuteten jedoch darauf hin, dass die Phase schwacher Auftragseingänge nun hinter Alstom liegen sollte./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 18:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 18:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 18:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 18:45 / BST
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Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 15,91EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 20:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: positiv
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