Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 22.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.07.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Salesforce
Tagesperformance: -3,78 %
Tagesperformance: -3,78 %
Platz 1
Performance 1M: +12,39 %
Performance 1M: +12,39 %
IBM
Tagesperformance: -2,90 %
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 2
Performance 1M: -14,41 %
Performance 1M: -14,41 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,68 %
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 3
Performance 1M: +2,90 %
Performance 1M: +2,90 %
Microsoft
Tagesperformance: -2,35 %
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 4
Performance 1M: +5,84 %
Performance 1M: +5,84 %
Nike (B)
Tagesperformance: -2,14 %
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 5
Performance 1M: -3,92 %
Performance 1M: -3,92 %
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