ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Flatexdegiro auf 40 Euro - 'Hold'
- Jefferies hebt Kursziel Flatexdegiro auf 40 Euro
- Einstufung bleibt auf Hold trotz Gewinnanstieg
- Neues Kursziel impliziert KGV von etwa 19
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Flatexdegiro nach Zahlen zum zweiten Quartal von 35 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Online-Broker habe die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob besonders den Nettogewinn hervor, den das Unternehmen ein weiteres Mal mit Blick auf das Gesamtjahr angehoben hat. Wie der Analyst sagte, impliziert sein neues Kursziel ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19, was angesichts der jüngsten Abschwächung des Kundenwachstums angemessen sei./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,99 % und einem Kurs von 38,02 auf Tradegate (22. Juli 2026, 21:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +1,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,08 %.
Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 4,18 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +5,21 %/+28,88 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 40 Euro
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Community Beiträge zu flatexDEGIRO - FTG111 - DE000FTG1111
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Ich denke, TR ist was für die jüngerere Fraktion, insbesondere Trader, und das ist auch gut so. Ich mit meinen ca. 80 Transaktionen pro Jahr, na ja, die Spesen sind vertretbar. Kontoführung und Depotführung waren bisher immer fehlerfrei, Dividenden kamen pünktlich, warum soll ich wechseln?
Tja, was soll man raten. Vielleicht ein kleiner Erfahrungsbericht von mir.
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