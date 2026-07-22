JPMORGAN stuft Daimler Truck auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Aufgrund aktualisierter Zollregelungen und des für das Segment Trucks North America erwarteten höheren Absatzes habe der Lkw-Bauer die Prognose für das operative Jahresergebnis angehoben, schrieb Jose M Asumendi in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 18:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 18:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 18:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 18:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,32 % und einem Kurs von 44,50EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 21:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
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