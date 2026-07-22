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    Besonders beachtet!

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    GE Vernova Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? 22.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die GE Vernova Aktie bisher Verluste von -9,07 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der GE Vernova Aktie.

    Besonders beachtet! - GE Vernova Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? 22.07.2026
    Foto: Maciej Bledowski - stock.adobe.com

    GE Vernova ist ein führender Anbieter im Energiesektor, der durch innovative Technologien und umfassende Lösungen in der Energieerzeugung und -verteilung besticht.

    GE Vernova aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.07.2026

    Am heutigen Handelstag musste die GE Vernova Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -9,07 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,67 %, geht es heute bei der GE Vernova Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die GE Vernova-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +12,74 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die GE Vernova Aktie damit um -10,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,30 %. Im Jahr 2026 gab es für GE Vernova bisher ein Plus von +69,11 %.

    Während GE Vernova deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,03 %.

    GE Vernova Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,05 %
    1 Monat -12,30 %
    3 Monate +12,74 %
    1 Jahr +96,26 %
    Stand: 22.07.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur GE Vernova Aktie

    Es gibt 269 Mio. GE Vernova Aktien. Damit ist das Unternehmen 234,16 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 22.07.2026


    Top- und Flop-Aktien am 22.07.2026 im S&P 500.

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    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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    Vor den nachbörslich anstehenden Quartalsbilanzen mehrerer Tech-Schwergewichte haben sich die Anleger an den US-Börsen am Mittwoch zurückgehalten. Neben Texas Instruments und IBM legen mit Alphabet und Tesla dabei auch zwei der "Magnificent 7" ihre …

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    Ob die GE Vernova Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GE Vernova Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    GE Vernova

    -8,69 %
    -3,67 %
    -9,20 %
    -3,86 %
    +85,01 %
    +650,50 %
    ISIN:US36828A1016WKN:A404PC
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