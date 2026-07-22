GE Vernova Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? 22.07.2026

Am heutigen Handelstag musste die GE Vernova Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -9,07 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,67 %, geht es heute bei der GE Vernova Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

GE Vernova ist ein führender Anbieter im Energiesektor, der durch innovative Technologien und umfassende Lösungen in der Energieerzeugung und -verteilung besticht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die GE Vernova-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +12,74 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die GE Vernova Aktie damit um -10,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,30 %. Im Jahr 2026 gab es für GE Vernova bisher ein Plus von +69,11 %.

Während GE Vernova deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,03 %.

GE Vernova Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,05 % 1 Monat -12,30 % 3 Monate +12,74 % 1 Jahr +96,26 %

Informationen zur GE Vernova Aktie

Stand: 22.07.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 269 Mio. GE Vernova Aktien. Damit ist das Unternehmen 234,16 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 22.07.2026 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Ob die GE Vernova Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GE Vernova Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.