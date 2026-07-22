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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt Alstom auf 'Overweight' - Ziel 28 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan bestätigt Overweight für Alstom 28 Euro
    • Auftragseingang unter Schätzungen von JPMorgan
    • Management sieht Ende der schwachen Auftragssituation
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Alstom auf 'Overweight' - Ziel 28 Euro
    Foto: Charles LIMA - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal 2026/27 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Auftragseingang des Bahntechnikkonzerns habe unter seiner und der Schätzung des Marktes gelegen, schrieb Akash Gupta in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Aussagen des Managements deuteten jedoch darauf hin, dass die Phase schwacher Auftragseingänge nun hinter Alstom liegen sollte./ck/rob/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 18:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 18:45 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alstom Aktie

    Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 15,92 auf Lang & Schwarz (22. Juli 2026, 22:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alstom Aktie um +5,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alstom bezifferte sich zuletzt auf 7,38 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,444EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +0,34 %/+75,60 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 28 Euro



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