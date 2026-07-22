RBC stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktie der Deutschen Börse nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Der Marktbetreiber habe bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen übertroffen, schrieb Ben Bathurst in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Maßgeblicher Treiber dafür seien die Segmente Trading & Clearing sowie Securities Services gewesen. Die Schwäche im Bereich Investment Management Solutions (IMS) habe so ausgeglichen werden können./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 14:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 14:50 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 14:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 14:50 / EDT
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Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 254,1EUR auf Lang & Schwarz (22. Juli 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.
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