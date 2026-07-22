Aktien New York Schluss
Anleger vor Zahlen von Alphabet und Tesla vorsichtig
- Anleger zurückhaltend vor Quartalszahlen der Tech
- Alphabet und Tesla prägen kurzfristig Techtrends
- Nasdaq 100 fällt 0,54 Prozent auf 28.998,10 Punkte
NEW YORK (dpa-AFX) - Vor den nachbörslich anstehenden Quartalsbilanzen mehrerer Tech-Schwergewichte haben sich die Anleger an den US-Börsen am Mittwoch zurückgehalten. Neben Texas Instruments und IBM legten mit Alphabet und Tesla dabei auch zwei der "Magnificent 7" ihre Zahlen vor. Vor allem diese beiden dürften dann erst einmal die Richtung für den Technologiesektor und die Stimmung an den Märkten vorgeben, wie Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets erwartet.
"Nach der KI-Euphorie der vergangenen Monate zählt jetzt nicht mehr die Fantasie, sondern die Realität", sagte er. "Die Börse will steigende Umsätze, kräftige Gewinne und vor allem einen optimistischen Ausblick sehen. Wer liefert, wird belohnt. Wer enttäuscht, wird abgestraft."
Im Fokus bleiben außerdem die kriegerischen Auseinandersetzungen in Nahost, die trotz weiter deutlich steigender Ölpreise an den Börsen derzeit "erstaunlich entspannt" beobachtet würden, wie Molnar ergänzte.
Der von großen Tech-Konzernen dominierte Nasdaq 100 verlor 0,54 Prozent auf 28.998,10 Punkte, nachdem er allerdings tags zuvor um fast zwei Prozent gestiegen war. Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Wall-Street-Index Dow Jones Industrial verlor 0,01 Prozent auf 52.218,58 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,14 Prozent auf 7.498,96 Punkte nach./ck/he
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Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
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Guten Tag
Ich denke Oracle wird nie mit den 3 großen hyperscalern mithalten können, sie haben 10 Jahre Rückstand. Die massiven Investitionen, ohne zuverlässige Kunden könnten oracle das Rückgrat brechen.
VG G
Vielen Dank für deine Anmerkungen!